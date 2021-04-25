لجان محلية لمراقبة الاسعار وحركة النقل في السويداء

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك

بدأ المكتب التنفيذي في محافظة السويداء تطبيق المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ وتعليماته التنفيذية والمتضمنة تشكيل لجان محلية تتولى تحذير أصحاب المحلات بالالتزام بالأسعار وعدم المخالفة.

وبين محافظ السويداء المهندس همام دبيات خلال لقاءه رؤساء المجالس المحلية اليوم الى ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل وتأمين كل مايريح الأهل بكل السبل المتاحة والوقوف في وجه كل ما يؤثر على عيشهم وخدماتهم وفق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة، مشيراً إلى المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 وأهمية تطبيق كل ماجاء فيه وما تلاه من تعاميم الوزارات المعنية

وركز المحافظ على دور المجالس المحلية في حماية المستهلك من خلال المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ مطالبا بالاسراع في تشكيل لجان محلية تتولى تحذير أصحاب المحلات بالالتزام بالأسعار وعدم المخالفة في كل ما يتعلق بالبيع ووضعهم بصورة العقوبات التي نص عليها المرسوم، إضافة إلى رصد الأسواق وتبليغ مديرية التجارة الداخلية بأي مخالفة وإعداد تقارير أسبوعية تتضمن وضع الأسواق في الوحدات والمخالفات المسجلة.

كما طلب من رؤساء الوحدات الإدارية إعداد قوائم بالباصات المتوقفة عن العمل أو مخالفة في تسعيرتها أوعملها ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ذات العلاقة بحقها، كما طالب رؤساء المجالس بإلزام السائقين بالإعلان عن التعرفة.

وأشار المحافظ إلى أهمية المشاريع التنموية والتي انطلقت في عدد من القرى والتي تساهم في تنمية القرى ورفد ميزانيات البلديات، وتكليف رؤساء الوحدات بإعداد دراسات مشاريع على أن تكون ذات أولوية بدراسات واقعية ومنطقية من كافة الجوانب وعلى عقارات قانونية قابلة للتنفيذ وعدم التشابه في المشاريع ويفضل أن تعتمد على الصناعات الزراعية وفق الإنتاج الزراعي في كل قرية خلال أسبوع