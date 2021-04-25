مشاهدة أفراد مبعثرة من الجراد الصحراوي في قرية أم الطيور باللاذقية

اللاذقية – البعث ميديا- مروان حويجة

بعد ورود بلاغ من فرق التحري في مديرية زراعة اللاذقية حول وجود مشاهدات للجراد الصحراوي في قرية أم الطيور توجّه على الفور إلى قرية أم الطيور السيد معاون مدير الزراعة المهندس نواف شحادة ورئيس دائرة الوقاية المهندس ياسر محمد ورئيس شعبة إدارة مكافحة الآفات م. كنان برجية ورئيس شعبة الحراج في قسطل معاف م. برهان أخرس للتأكد من الظاهرة والوقوف على واقع وصول الجراد إلى المنطقة التي تمّ الإبلاغ عنها في أمّ الطيور مع قيامهم بجولة أيضاً إلى بعض القرى المجاورة مثل العيسوية والفجر والضحى والزيتونة تمّت مشاهدة بعض أفراد الجراد الصحراوي متبعثرة و لا تشكل أية تجمعات أو خطر.

وفي نهاية الجولة تمّ الاجتماع مع المواطنين والفعاليات الموجودة في قريتي أم الطيور والعيسوية (مدير الناحية – رئيس البلدية – المختار – رئيس الجمعية الفلاحية وبعض الأخوة المزارعين) وتم إعطائهم التعليمات اللازمة عند مشاهدة الجراد الصحراوي وكيفية الإبلاغ عنها.