أسعار الذهب تصعد بعد ارتفاع إصابات كورونا

عززت زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا من جاذبية التعامل بالذهب كملاذ آمن، ما أدى لارتفاع أسعاره خلال تعاملات اليوم، كذلك عزز الإقبال على المعدن النفيس ضعف الدولار.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1781.08 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1780.30 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، وزاد البلاديوم 0.4% إلى 2865.99 دولار للأونصة، بعدما صعد لمستوى قياسي عند 2925.14 دولار للأونصة يوم الجمعة الماضي.

فيما صعدت الفضة 0.1% إلى 26.02 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1231.03 دولار للأونصة.