إصدار أحكاماً بحق إرهابيين من “داعش” في لبنان

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية اليوم أحكاماً على مجموعتين ينتمي أفرادهما إلى تنظيم “داعش” الإرهابي تضمنت أحكاماً بالسجن المؤبد.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن المحكمة أصدرت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الفلسطينيين المتوارين عن الأنظار شادي صبحة وخالد الشريدي وبلال عرقوب والسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة بحق حمزة صبحة كما أدانت قاصرين ضمن المجموعة الإرهابية الأولى وأحالتهما إلى محكمة الأحداث.

وأصدرت المحكمة حكماً غيابياً بالسجن المؤبد على كل من محمد العارفي والفلسطينيين عبد الرحمن حمد وأحمد ومحمد الصالح وعمر الشريدي من المجموعة الثانية كما أدانت قاصراً أحالته مع الملف إلى محكمة الأحداث بجرم القيام بأعمال إرهابية وتحريض أشخاص على الانتماء إلى تنظيم “داعش” من خلال نشر صور وأفكار التنظيم وكذلك المشاركة بأعمال عسكرية ولوجستية لمصلحته داخل مخيم عين الحلوة الفلسطيني قرب صيدا.