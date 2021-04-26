الأجواء ربيعية والحرارة إلى انخفاض

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو ربيعياً معتدلاً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة من المطر وخاصة ليلاً على المناطق الشمالية الغربية ويستمر الجو سديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والبادية والجزيرة ويكون مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة على المناطق الجبلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا تتجاوز 70كم بالساعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.