الدفاع الروسية: اختبار منظومة جديدة مضادة للصواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراء اختبار ناجح لمنظومة صواريخ جديدة مضادة للصواريخ في حقل خاص في كازاخستان.

وذكرت الوزارة أن الطاقم القتالي لقوات الدفاع الجوي والصواريخ التابعة للقوات الروسية أجرى بنجاح اختبار إطلاق صاروخ جديد لنظام الدفاع الروسي المضاد للصواريخ وذلك في ساحة تدريب ساري شاغان في كازاخستان، مؤكدة أن الصاروخ أصاب هدفه المفترض بدقة.

من جهته، صرح الخبير العسكري، أليكسي ليونكوف، أن صواريخ “تسيركون” فرط الصوتية العابرة للقارات ستلتحق بالخدمة في المستقبل القريب.