الرحّالة ريزكار حسن.. سيراً على الأقدام من دمشق إلى ضريح القائد المؤسس بالقرداحة

استقبلت شعبة القرداحة للحزب اليوم الرحالة ريزكار محمود حسن ابن مدينة القامشلي الذي وصل إلى ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد في رحلته سيرا على الأقدام منطلقا من ساحة الأمويين في دمشق في رحلة استمرت لمدة ستة أيام موجّها رسالة إلى الشعب السوري عنوانها نبصم بالدم للسيد الرئيس بشار الأسد.

وقد تحدث ريزكار قائلا : أنا من المالكية في القامشلي نذرت على نفسي أن أتوجّه لزيارة ضريح القائد المؤسس سيراً على الأقدام .

و أضاف : إن زيارة ضريح القائد المؤسس بالنسبة لي واجب وكانت رسالتي الأساسية بأننا نحن أبناء الوطن وأبناء سورية نعيش فيه لا فرق بيننا على اختلاف الطوائف و الأديان و كل أبناء سورية نبصم بالدم للسيد الرئيس بشار الأسد وأتوجه بالشكر لكل الرفاق الحزبيين في حزب البعث العربي الإشتراكي على الحفاوة و الاهتمام الإستقبال.