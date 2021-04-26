بكين: الصين عازمة على زيادة دعمها لروسيا وسط تشديد العقوبات التي تستهدفها

جددت الصين رفضها العقوبات الغربية المتزايدة على روسيا مؤكدة أنها عازمة على مواصلة تقديم الدعم لموسكو في هذا المجال.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين قوله في إفادة صحفية اليوم: إن الصين عازمة على زيادة دعمها لروسيا وسط تشديد العقوبات التي تستهدفها مضيفاً: “نحن نعارض بشدة الأسلوب القائم على استخدام العقوبات أحادية الجانب”.

ولفت إلى أن الصين وروسيا تجمعهما علاقات شراكة شاملة وهما ستدعمان بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بحماية سيادتهما.

وأعرب المتحدث عن أمل الصين في أن تقيم الولايات المتحدة وروسيا حواراً بناء وتسويان الخلافات بينهما على أساس المساواة ومبادئ الاحترام المتبادل مشدداً على أن “العقوبات الأمريكية أحادية الجانب هي مظهر من مظاهر الهيمنة وتثير احتجاجاً عاماً”.

وكانت واشنطن أعلنت الخميس الماضي عن حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن “مثل هذا السلوك العدواني سيواجه برد قوي.. والجانب الأمريكي سيتعرف عليه في أقرب وقت”.