تريغونايات: الشعب السوري وحده من يملك حق تقرير مستقبل بلاده

قال لدبلوماسي الهندي السابق أنيل تريغونايات العضو في مؤسسة فيفيكاناندا العالمية للدراسات الإستراتيجية في مقابلة مع مراسل سانا بالهند حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في سورية إن القيادة السورية تمسكت بهذه العملية الديمقراطية على الرغم من التحديات الخطيرة مشدداً على أن الانتخابات شأن سيادي سوري والشعب السوري له الحق في ممارسة دوره فيها وفي تحرير أرضه من الإرهاب وإعادة بناء بلده بعيداً عن أي تدخل خارجي وبما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة البلاد ومبيناً ضرورة المساعدة الدولية في عملية إعادة الإعمار.

كما أكد أن الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية غير شرعية وستزيد من معاناة الشعب السوري مشدداً على أن الهند تقف دوماً إلى جانب سورية.