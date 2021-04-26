حلب.. مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون امرأة بمنطقة عفرين

اختطف مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية امرأة في قرية ميدانا بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ووفقا لمصادر أهلية، شن ما يسمى “فرقة الحمزة”، التابعة للاحتلال التركي، حملة مداهمات في قرية ميدانا بمنطقة عفرين بريف حلب واختطفوا امرأة واقتادوها إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي أطلقوا النار بكثافة وبشكل عشوائي، بقصد ترويع الأهالي، في سياق مواصلة التضييق عليهم وإجبارهم على ترك منازلهم تمهيداً للاستيلاء عليها واستملاكها بوثائق مزورة كما حدث في عدد من قرى المنطقة.