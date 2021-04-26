عالميا..وفيات كورونا تتجاوز الـ 3 ملايين و121 ألف

أفاد موقع وورلد ميترز الأمريكي بأن فيروس كورونا المستجد حصد أرواح أكثر من ثلاثة ملايين و 121 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019.

وحسب الموقع فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى 147723664 وإجمالي حالات الوفاة إلى 3121068 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس إلى 125212870 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 586140 حالة وفاة من أصل32818721 إصابة تليها البرازيل مع تسجيل 195116 حالة وفاة من أصل 17306300 إصابة ثم الهند ثالثاً بتسجيلها 390797 حالة وفاة من أصل 14340787 إصابة.