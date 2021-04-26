متابعة مدى التزام أصحاب المحلات بالمرسوم 8 الخاص بقانون حماية المستهلك بحمص

تواصل اللجان المكلفة بمراقبة الأسعار بحمص جولاتها على معظم أحياء المدينة والريف ضمن القطاعات المحددة لكل منها للاطلاع على مدى التزام أصحاب المحلات بالمرسوم 8 لعام 2021 الخاص بقانون حماية المستهلك وبالنشرات السعرية الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعدم المخالفة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي المخالفات.

والتوجيه بضرورة التقيد التام بأحكام المرسوم وعدم بيع أي مادة إلا بموجب فواتير نظامية مختومه والالتزام بوضع لائحة أسعار واضحة للعيان وضرورة مراقبة مدة الصلاحية للمواد وعدم بيع مواد منتهية الصلاحية أو مواد مدعومة أو اغاثية تحت طائلة المحاسبة والمسائلة مع التشديد على اتخاذ الجراءات القانونية بحق المخالفين .

مديرالتجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي اليوسف أوضح أن هذه الجولات تأتي في إطار تضافر جهود الجهات المعنية لتنفيذ أحكام المرسوم رقم 8 بخصوص قانون حماية المستهلك ولاحظنا خلال الجولات التزام معظم الفعاليات التجارية بالإعلان عن الأسعار مع التأكيد على أن دوريات التموين موجودة بشكل مستمر في الأسواق وتمارس عملها الرقابي بشكل يومي .