محافظة حمص تتخذ جملة من الخطط لمواجهة حدوث الحرائق

البعث ميديا || حمص – صديق محمد

الإجراءات الاستباقية والاحترازية لمنع حدوث الحرائق والخطط لمواجهة حدوثها مع بداية موسم الصيف كانت محور اجتماع محافظ حمص المهندس بسام بارسيك مع مدراء الجهات المعنية والدفاع المدني وفوج الإطفاء بحمص .

وتم خلال الاجتماع استعراض الجاهزية الفنية والبشرية لكل من أفواج إطفاء حمص ومديريتي الزراعة والخدمات الفنية والدفاع المدني ومصفاة حمص .

وأكد محافظ حمص على أهمية الجاهزية الدائمة لآليات الدفاع المدني وفوج الإطفاء وتأمين مستلزماتها للتعامل مع أي طارئ وانتشارها بشكل وقائي ومسبق في المناطق المعرضة للحرائق بالإضافة إلى توجيه الجهات المعنية والوحدات الإدارية لاتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للحد من مسببات الحرائق وحراثة الأراضي وإزالة الأعشاب حول الأراضي الزراعية وجوانب الطرق المركزية وتعزيز المراقبة المستمرة حتى الانتهاء من جني المحاصيل في حقول القمح والشعير .

وشدد المحافظ على أهمية متابعة تنفيذ خطوط النار والعمل على توسيعها لتشمل مناطق جديدة ،مشيراً إلى دور مدراء المناطق والنواحي في تسيير دوريات مراقبة والتدخل السريع والإبلاغ في حال حدوث أي حريق ،مشيراً إلى ضرورة تعميم أرقام الإطفاء والطوارئ وإلى المسؤولية التي تقع على عاتق كل مواطن في الإبلاغ عن الحرائق ومساعدة فرق الإطفاء .