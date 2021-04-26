محافظة حمص تضع آلية جديدة لتنظيم عمل خطوط النقل

أقرت لجنة نقل الركاب المشترك في محافظة حمص آلية جديدة لتنظيم عمل خطوط النقل ضمن مدينة حمص وخارجها.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بالمحافظة، مهند خضور، صرح بأنه مع توفر كميات المحروقات المخصصة لقطاع النقل في حمص، وبهدف تنظيم عمل خطوط النقل وتأمين وجودها على مدار الساعة، خاصة مع قدوم فصل الصيف، تم وضع خطة لتنظيم عمل خطوط النقل ضمن المدينة وإلى الأرياف.

وبحسب ما نقلت سانا عن خضور، فإنه بالنسبة لخطوط النقل للأرياف، أقرت اللجنة إعادة كامل الآليات إلى محطتي الانطلاق الشمالية والجنوبية، وفق برنامج زمني يتضمن الانطلاق من المحطة الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة صباحا، بمعدل سيارة كل ربع ساعة، سواء كانت ممتلئة بالركاب بشكل كامل أو غير ممتلئة، وذلك بهدف تحقيق انسيابية النقل وعدم حدوث اختناقات في بعض المناطق الريفية.

كما لفت إلى أنه بعد التاسعة صباحا سيتم الانطلاق من المحطة بمعدل سيارة كل نصف ساعة وذلك بهدف إطالة الفترة الزمنية للعمل على الخط إلى فترة المساء.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل أنه تم الطلب من رؤساء الوحدات الإدارية وهيئة الخطوط في المحطتين تنظيم ومراقبة هذه العملية علما أنه سيتم تزويد الآليات بالمحروقات في اليوم التالي لعملية الانطلاق والعودة بحسب الرحلات التي قامت بها الآلية وبالنسبة لخطوط المدينة سيتم تزويد الآليات بالمحروقات بمعدل 40 ليترا كل يومين في محطات الوقود.