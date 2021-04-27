أكثر من ثلاثة ملايين و132 ألف وفيات كورونا حول العالم

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من ثلاثة ملايين و132 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى 148445877 وإجمالي حالات الوفاة إلى 3132315 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس إلى 126062788 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها586531 حالة وفاة من أصل 32874180 إصابة، تليها الهند مع تسجيل 197880 حالة وفاة من أصل 17625735 إصابة، ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 391936 حالة وفاة من أصل 14369423 إصابة.