الدفاع الروسية: رصد 34 اعتداء من منطقة خفض التصعيد بإدلب على المناطق المجاورة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت 34 اعتداء خلال الساعات الماضية.

وذكر نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء البحري ألكسندر كاربوف في تصريح له أنه تم رصد 34 اعتداء من الأراضي التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية بينها 15 اعتداء في إدلب و14 في اللاذقية و5 في حماة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأول أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت 25 اعتداء خلال الساعات الماضية.