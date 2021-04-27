بانفجار لغم .. ارتقاء مدني في بريف حماة الشمالي

ارتقى مدني جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في مزارع قرية الجبين بريف حماة الشمالي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة لمراسل سانا أن لغماً من مخلفات إرهابيي “جبهة النصرة” انفجر اليوم في مزارع قرية الجبين شمال بلدة محردة أثناء قيام مزارع بحراثة أرضه بجراره الزراعي ما أدى إلى استشهاده ووقوع أضرار في الجرار.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.