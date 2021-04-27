جرحى العجز الكلي يحصلون على بطاقة جريح الوطن

بدأ مشروع جريح الوطن توزيع بطاقات على جرحى العجز الكلي في دمشق وريفها.

وبحسب ما أعلن على صفحته على موقع فيسبوك، فإن توزيع البطاقات سيكون وفق لخطة لتسليم جرحى العجز الكلي في منازلهم، ولتفت إلى أنه سيتم بعد ذلك تحديد آلية توزيعها في كافة المحافظات السورية.

وسيستفيد حامل هذه البطاقة من ميزات وخدمات عديدة أبرزها تخفيض أجور النقل بنسبة 50%، وميزات خاصة بطلاب الجامعات من حيث المفاضلة والسكن، وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً في المؤسسات الصحية العامة، إضافة إلى إعفاء الجريح حامل البطاقة من جميع الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي مُنح قرض من أجلها..

لتفاصيل أكثر حول البطاقة وميزاتها الأخرى يمكنكم زيارة الرابط الآتي:

https://bit.ly/3nrcu3T