للتدريب والتشغيل.. الشؤون الاجتماعية توقع عقد تعاون مع شركة للألبسة الجاهزة

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عقد تعاون مع الشركة العامة للألبسة الجاهزة بدمشق (وسيم)، لتنفيذ برامج مشتركة للتدريب والتشغيل وإنتاج الألبسة الجاهزة في وحدات الصناعات الريفية بمحافظة اللاذقية، وذلك في إطار الأهداف الاجتماعية المحددة في مرسوم إحداثها.

وستكون بداية عقد التعاون في وحدة الصناعات الريفية في نينيتي، ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة للنهوض في قطاع التنمية الريفية والعمل على تعزيز برامج بناء القدرات وإيجاد فرص العمل، ضمن مراكز التنمية الريفية ووحدات الصناعات الريفية التابعة لها، بهدف تنمية قدرة الأفراد على توليد الدخل عبر بناء مهاراتهم المهنية، وتسهيل حصولهم على فرص التدريب والعمل، من خلال برامج ومشاريع تنموية إنتاجية، لتوفير مستوى معيشي لجميع أفراد المجتمع، لاسيما للفئات الأكثر هشاشة وخاصة في الريف السوري.