موسكو: خطر الحرب في أوروبا يتزايد بسبب تصرفات الناتو

أكدت روسيا أن تصرفات واستفزازات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أوروبا تسهمان في زيادة التوتر وخطر اندلاع الحرب.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في عاصمة طاجيكستان دوشنبه: إن “الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المنطقة الأوروبية من زيادة الاستعداد القتالي للقوات وتعزيز الوجود وزيادة كثافة التدريب العملياتي والقتالي وتحديث البنية التحتية يزيد التهديد بخطر اندلاع نزاعات في المنطقة”.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة ردا على تهديد الأنشطة العسكرية للناتو، كما تم إجراء فحص مفاجئ للجاهزية القتالية لقوات المناطق العسكرية الغربية والجنوبية الروسية، لافتا إلى أن روسيا تراقب عن كثب تحرك ونقل الناتو للقوات في أوروبا كجزء من تدريبات “ديفيندر يوروب”.