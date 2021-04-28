إدارة الملاحة الجوية التشيكية تتكبد خسائر فادحة بسبب كورونا

أعلنت إدارة الملاحة الجوية التشيكية أن أزمة كورونا تسببت لها العام الماضي بخسارة قدرها 1.4 مليار كورون أي ما يعادل 651 مليون دولار الأمر الذي جعلها تتعرض لأول مرة في تاريخها لمثل هذه الخسارة.

وأوضحت الإدارة وهي مؤسسة حكومية أن ربحها في العام قبل الماضي وصل إلى 238 مليون كورون، أما العام الماضي فتراجع دخلها بمقدار 56 بالمئة ما دفعها للحصول على مساعدة من الدولة بمقدار 500 مليون كورون.

وأشارت الإدارة إلى أن حركة الملاحة في الأجواء التشيكية تراجعت العام الماضي إلى 379535 تحليقا الأمر الذي يقل بمقدار 58.1 بالمئة عن عام 2019.