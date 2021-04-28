امتحانات الشهادة الثانوية وفق المرسوم153 والعام الماضي استثنائياً

البعث ميديا – علي حسون

كشف مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي عن اعتماد نظام الامتحانات للشهادة الثانوية وفق المرسوم 153والمعدل بالمرسوم 300 وذلك بوجود دورة أولى ودورة ثانية كما كان سارياً قبل دورة عام 2020 ،مشيراً إلى أن امتحانات العام الماضي جاءت في ظرف استثنائي ولأسباب تتعلق بالإجراءات الوقائية من وباء “كورونا”.

وأوضح فاتي في تصريح خاص ل “البعث ميديا” أن الوزارة تعمل بكافة كوادرها المعنية لإنجاح العملية الامتحانية وتحقيق العدالة والنزاهة من خلال تطبيق التعليمات التنفيذية الامتحانية وضبط المراكز بالتشاركية مع المحافظات ووزارة الداخلية لضمان امتحانات هادئة وتأمين أجواء مريحة للطلاب، لافتاً إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية في المراكز الامتحانية والسماح للطالب في هذا العام ارتداء الكمامة واستخدام مادة التعقيم في القاعة الامتحانية لاسيما أنها لم تكن مفروضة في العام الماضي.

وبين فاتي أنه تم تخصيص لجنة تنظيمية في كل مركز امتحاني مهمتها تعقيم (اليدين للطلاب والمراقبين والمندوبين والزوار عند الدخول للمركز الامتحاني) والتعقيم اليومي للأسطح في المركز الامتحاني (المقاعد والأبواب والأدراج والمكاتب والطاولات) وذلك بعد انتهاء الامتحان وخروج العاملين من المركز إضافة إلى تعقيم المراكز الامتحانية كافة من (الأرضيات والجدران والنوافذ والسلالم والحمامات والأثاث) قبل موعد بدء الامتحانات العامة، مبيناً أنه على أفراد هذه اللجان ارتداء قفازات عند أي تماس مع الطلاب كالتفتيش الوقائي قبل الامتحان مع تعقيم اليدين بعد كل تماس واتباع آلية خاصة تنظم ذلك بشكل تدريجي لتجنب الازدحام عند دخول الطلاب إلى المركز الامتحاني وخروجهم منه.

وأكد فاتي أنه سيتم توزيع الطلاب على المراكز الامتحانية الأقرب إلى منازلهم لمساعدتهم في الوصول من دون استخدام وسائل النقل وبالنسبة للطلاب الأحرار (طلاب المدارس الخاصة) تم توزيعهم حسب عنوان السكن المدون على طلب التسجيل من قبلهم.