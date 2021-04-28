بوتين: روسيا مستعدة لمساعدة الهند في مواجهة تفشي كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزم بلاده تقديم مساعدة إنسانية طارئة للهند لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وذكرت وكالة نوفوستي أن بوتين أعرب خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن دعم بلاده للهند في الفترة الصعبة التي تواجهها خلال مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

ورحب بوتين ومودي بتسجيل لقاح “سبوتنيك في” الروسي المضاد لفيروس كورونا في الهند وأشارا إلى كفاءته العالية وسلامته.

ويتواصل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في الهند منذ منتصف شباط الماضي حيث أصبحت ثاني بلد من حيث عدد الإصابات بكورونا في العالم مع تسجيلها خلال الأيام الأخيرة أرقاماً قياسية عالمية يومية بمئات الآلاف من الإصابات.