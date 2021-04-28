خلال يوم واحد..باكستان تسجل أكثر من مئتي وفاة بكورونا

سجلت باكستان للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا أكثر من مئتي وفاة بالفيروس في يوم واحد، فيما قالت الحكومة إنها تبحث فرض إجراءات عزل عام أكثر صرامة.

وبحسب “رويترز”، قال المركز الوطني الذي يشرف على إدارة الحكومة لأزمة الجائحة: إنه “مع تسجيل 201 وفاة جديدة أمس ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد بسبب المرض إلى 17530 بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 810231 بعد تسجيل 5292 إصابة جديدة.

وفرضت السلطات الباكستانية إجراءات صارمة في مدن قليلة سجلت أعلى مستويات من الإصابة بكورونا هذا الأسبوع، فيما حذر وزير الصحة فيصل سلطان من إمكانية توسيع نطاق مثل هذه الخطوات لتشمل مناطق أخرى إذا لم يلتزم الناس بتوصيات التباعد المكاني ووضع الكمامات وغيرها من التدابير الاحترازية وخاصة خلال شهر رمضان ومع اقتراب إجازة عيد الفطر الشهر المقبل.