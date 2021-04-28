روحاني: لا سبيل أمام أمريكا ودول مجموعة (4+1) سوى الرضوخ للقوانين

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الولايات المتحدة ودول مجموعة أربعة زائد واحد أدركوا أنه لا سبيل أمامهم سوى الرضوخ للقوانين والقرارات الدولية.

وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم إن هذه الدول باتت تدرك أحقية إيران في الحصول على ما تطلبه من رفع للحظر الجائر المفروض عليها.

ومن جهة ثانية جدد روحاني التأكيد على أن الكيان الصهيوني يقف خلف اغتيال الشهيد قاسم سليماني فيما كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المنفذ المباشر لعملية الاغتيال، مشيرا إلى أن الشهيد سليماني أحبط الكثير من مؤامرات أميركا والكيان الصهيوني في المنطقة.