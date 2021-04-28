روسيا وفرنسا تدعوان إلى عقد اجتماع قمة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن

دعت روسيا وفرنسا إلى عقد اجتماع قمة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن لبحث عدد من القضايا والنزاعات الإقليمية والدولية الملحة.

ونقلت تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان عقب اجتماع في باريس بين المبعوث الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وباتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه “في أعقاب المحادثات تم التأكيد على أن روسيا وفرنسا بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي لهما دور ومسؤولية خاصة في تسوية الأزمات الإقليمية” موضحة أنه تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات والتعاون البناء بين البلدين حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا بشكل مفصل الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط كما تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سورية وليبيا ولبنان والأراضي الفلسطينية.