زيدان: المباراة كانت صعبة.. نحن على قيد الحياة وسعداء بما فعلناه

صرح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بأن مباراته أمام ضيفه تشيلسي (1-1) أمس الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، كانت صعبة ونتيجتها عادلة.

وقال زيدان عقب المباراة: “الشوط الأول كان معقدا بعض الشيء وكنا تحت الضغط بصورة كبيرة خاصة في الدقائق الأولى منه، ولكننا سيطرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني واستعدنا النسق المفقود”.

وأضاف: “في النهاية كانت نتيجة عادلة، التعادل لم يظلم أيا من الفريقين، كان من الممكن أن تكون الأمور أفضل بالنسبة لنا في حال كنا أفضل في أول 25 إلى 30 دقيقة”.

وتابع: “أنا سعيد للاعبين في نهاية المطاف، لقد قدموا مجهودا ضخما، وبذلوا كل ما لديهم، لا يمكنني المطالبة بالمزيد، ولكن علينا تحسين بعض الأشياء ما بين مباراة اليوم ولقاء الإياب المنتظر”.

وأوضح: “أردنا المضي قدما، لكن إذا لم نكن على ما يرام، فالأمر صعب للغاية خاصة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وأمام فريق بقوة تشيلسي. في الشوط الثاني قدمنا أداء أفضل وكان لدينا المزيد من السيطرة مقارنة بما كان عليه الأمر في النصف الأول من اللقاء، نحن على قيد الحياة ونحن سعداء بما فعلناه بشكل عام”.

وأقر بان: “تشيلسي فريق جيد وتنافسي للغاية، إذا وصلوا إلى نصف النهائي فهذا من أجل شيء ما وليس من قبيل الصدفة، كنا نعلم أننا سنلعب أمام فريق قوي للغاية ولديه أسلحة كثيرة”.