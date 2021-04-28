سلاح الجو اليمني يستهدف قاعدة خميس مشيط

رداً على العدوان والحصار المتواصل على اليمن، نفذ سلاح الجو المسير في الجيش اليمني فجر اليوم عملية هجومية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غرب السعودية.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أوضح في بيان نقله موقع المسيرة نت أن “سلاح الجو المسير استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف كي2” مؤكداً أن الإصابة كانت دقيقة، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على اليمن.