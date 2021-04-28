لافروف يؤكد ضرورة تفادي وقوع حرب في دونباس

أكدت روسيا أنه يجب تفادي وقوع حرب في إقليم دونباس جنوب شرق أوكرانيا لأن ذلك يمثل تهديداً لأمن المنطقة بالكامل.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية حول أنباء تتحدث عن احتمال حدوث حرب في دونباس: “لن أتكهن بشأن ما يمكن أن يفعله رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكى لأن الدلائل الخارجية تشير إلى أن أكثر ما يهمه هو البقاء في الحكم وهو مستعد لدفع أي ثمن وحتى مسايرة النازيين الجدد والمتطرفين”.

كما أعلن لافروف أن الحكومة الروسية ستعلن قريبا قائمة بالدول غير الصديقة التي تعتزم موسكو اتخاذ إجراءات الرد على ممارساتها تجاهها، منوها بأن المعايير المعتمدة في هذا السياق واضحة.

وأضاف لافروف: “أعتقد أن ذلك سيحدث قريباً فالحكومة لديها تعليمات محددة والمعايير التي نسترشد بها في هذا العمل واضحة لذا أعتقد أن الانتظار لن يكون طويلاً”.