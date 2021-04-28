اللاذقية.. لا مشاهدات جديدة للجراد والمجموعات المتفرقة وصلت بحراً

أوضح مدير زراعة اللاذقية، المهندس منذر خيربك، خلال اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية في اللاذقية أن المشاهدات عن وجود الجراد حتى الآن في اللاذقية عبارة عن مجموعات متفرقة وصلت إلى منطقة أم الطيور عبر البحر، ولم يتم الإعلان عن مشاهدة جديدة من فرق التحري المنتشرة في جميع مناطق المحافظة.

و في إطار متابعة إجراءات التحري عن الجراد ، فقد بيّنت مديرية زراعة المحافظة أن الجراد الصحراوي يشكّل تهديداً حقيقياً للمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة في حال تواجده ضمن مجموعات وأسراب.