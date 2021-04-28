مع إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية.. 51 مترشحاً بينهم 7 سيدات

مع إغلاق باب قبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية اليوم بلغ عدد المتقدمين بطلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية 51 مترشحاً بينهم 7 سيدات.

وشهد اليوم الأخير من تلقي طلبات الترشح تقديم 10 طلبات ترشح جديدة ليبلغ عدد الطلبات التي تبلغ بها مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية العليا 51 بينها طلبات ترشح من 7 سيدات.

وكان رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقا لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الاثنين الـ 19 من الشهر الجاري وحتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الأربعاء الـ 28 من نيسان 2021.

وينص قانون الانتخابات العامة على أنه لا يقبل طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من قبل 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء تأييد أكثر من مرشح واحد.