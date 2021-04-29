اعتقال 16 متطرفا أوكرانيا خططوا لتفجيرات في روسيا

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في 9 مدن روسية 16 عضوا في الجماعة المتطرفة للشباب الأوكراني (أم. كا. أو) خططوا لتنفيذ تفجيرات وهجمات مسلحة في الأراضي الروسية.

وجاء في بيان صدر اليوم عن الجهاز وفق ما نقلت وكالة نوفوستي أن “زعيم الجماعة إيغور كراسنوف كان ينسق نشاط هذه الجماعة في الأراضي الروسية من داخل أوكرانيا وتم تجنيد الأعضاء الجدد للجماعة بشكل تدريجي”.

وأضاف البيان “تم في مدن بمقاطعة موسكو وأخرى بمقاطعة ياروسلافل اعتقال المتطرفين بعد ثبوت تورطهم بارتكاب جرائم جنائية ودعاية متطرفة والتحضير لتفجير مبان حكومية والقيام بهجمات مسلحة على المواطنين”.

ولفت البيان إلى مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والرموز المتطرفة والوثائق التي تضم المعلومات حول الجرائم الإرهابية المرتكبة سابقا والتي من المخطط ارتكابها لاحقا وكذلك التقارير المصورة حول أعمال العنف السابقة التي كانوا يرسلونها لزعيم الجماعة.