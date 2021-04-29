افتتاح المركز الصحي المجتمعي في جوبة برغال بريف اللاذقية

افتتح وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل د.سلوى العبدالله والسياحة م.محمد رامي مرتيني، بمشاركة محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، والدكتور إياد نصر الممثل المقيم للصندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية، المركز الصحي المجتمعي بقرية جوبة برغال بريف اللاذقية.

المركز يضم عيادات داخلية وأطفال ونسائية ودعم نفسي واجتماعي وصيدلية، إضافة إلى صالة رياضية ايروبيك، ويقدم خدماته مجانا للمستفيدين ضمن بناء مركز التنمية الريفية العائد لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

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