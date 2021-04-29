اللاذقية.. وزيرا الشؤون الاجتماعية و السياحة يفتتحان المركز الصحي المجتمعي في جوبة برغال
البعث ميديا || اللاذقية – رولا ديب
افتتح وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل د.سلوى العبدالله و السياحة م.محمد رامي مرتيني بمشاركة محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم والدكتور اياد نصر الممثل المقيم للصندوق الامم المتحدة للسكان في سورية المركز الصحي المجتمعي في قرية جوبة برغال في ريف اللاذقية.
ويضم المركز عيادات داخلية واطفال ونسائية ودعم نفسي واجتماعي وصيدلية, اضافة الى صالة رياضية ايروبيك والذي يقدم خدماته مجانا للمستفيدين ضمن بناء مركز التنمية الريفية العائد لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل .