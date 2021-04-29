بعد طول انتظار.. ميسي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

كشف تقرير صحفي إسباني، عن قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، فيما يخص مستقبله مع الفريق الكتالوني.

وبحسب التليفزيون الإسباني “TVE”، فإن ميسي أبلغ ناديه برغبته في البقاء مع الفريق وعدم الرحيل.

وكانت تقارير صحفية في الساعات الماضية، أفادت بأن والد ميسي ووكيله، أعرب عن انفتاحه إزاء إبرام عقد جديد لمدة طويلة مع النادي الكتالوني.

وقاد ميسي برشلونة هذا الموسم للعودة لمنصات التتويج، بالفوز بلقب كأس الملك على حساب أتلتيك بيلباو، والصراع على لقب الليجا.

وكان مستقبل ميسي موضع تكهنات طوال الأشهر الماضية، بعدما أعلن رغبته في الرحيل الصيف الماضي، وحين رفضت الإدارة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي، قرر تأجيل المغادرة للصيف الحالي.