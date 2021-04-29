تشرين بطل الدوري السوري.. والحرية مع الساحل يودعان الكبار

توج نادي تشرين ببطولة الدوري السوري، للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الطليعة (2-1)، في الجولة الـ25.

فيما ودع الساحل والحرية دوري الكبار، بعد فوز الفتوة على الوثبة بهدف قاتل.

تشرين لعب مباراة كبيرة ونجح في هزيمة الطليعة بهدفي محمد المرمور (26) من ركلة الجزاء و نديم صباغ (32)، وقلص محمد نور خميس الفارق للطليعة في الوقت القاتل.

الفوز ضمن لتشرين اللقب بفارق خمس نقاط مع الجيش الوصيف الذي هزم حرجلة (3-0) سجلها محمد الواكد (15) ومحمد البري (46) وقصي حبيب (65).

وفي حمص واصل الفتوة مسلسل نتائجه الجيدة فهزم الوثبة (1-0) عن طريق محمد هزاع في الوقت القاتل ليضمن بقائه في دوري الكبار برصيد 21 نقطة.

وفي حلب فاز الحرية على الساحل (4-3) لكن لم تخدمه النتيجة.

وفرض التعادل السلبي نفسه في مباراة الوحدة والاتحاد وهزم حطين ضيفه الشرطة برباعية وتعادل الكرامة وجيلة (3-3).