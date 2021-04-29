29, 04, 2021 - 7:45 مساءً

تشرين بطل الدوري السوري.. والحرية مع الساحل يودعان الكبار

رياضة-  7

توج نادي تشرين ببطولة الدوري السوري، للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الطليعة (2-1)، في الجولة الـ25.

 

فيما ودع الساحل والحرية دوري الكبار، بعد فوز الفتوة على الوثبة بهدف قاتل.

 

تشرين لعب مباراة كبيرة ونجح في هزيمة الطليعة بهدفي محمد المرمور (26) من ركلة الجزاء و نديم صباغ (32)،  وقلص محمد نور خميس الفارق للطليعة في الوقت القاتل.

 

الفوز ضمن لتشرين اللقب بفارق خمس نقاط مع الجيش الوصيف الذي هزم حرجلة (3-0) سجلها محمد الواكد (15) ومحمد البري (46) وقصي حبيب (65).

 

وفي حمص واصل الفتوة مسلسل نتائجه الجيدة فهزم الوثبة (1-0) عن طريق محمد هزاع في الوقت القاتل ليضمن بقائه في دوري الكبار برصيد 21 نقطة.

 

وفي حلب فاز الحرية على الساحل (4-3) لكن لم تخدمه النتيجة.

 

وفرض التعادل السلبي نفسه في مباراة الوحدة والاتحاد وهزم حطين ضيفه الشرطة برباعية وتعادل الكرامة وجيلة (3-3).

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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