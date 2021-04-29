29, 04, 2021 - 7:45 مساءً

تشكيلة برشلونة في مواجهة غرناطة

رياضة   1

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، تشكيلة فريقه لمباراة غرناطة، اليوم الخميس، على ملعب كامب نو، في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

 

ودفع كومان بثلاثي هجومي، مكون من: موريبا وليونيل ميسي وأنطوان جريزمان.

 

وجاءت تشكيلة برشلونة كاملة، كالآتي:

 

شتيجن – بيكيه – ألبا – سيرجي روبيرتو – أومتيتي – مينجويزا – بوسكيتس – دي يونج – موريبا – ميسي – جريزمان.

 

وعلى الجانب الآخر، يمثل غرناطة كل من:

 

إسكانديل – دياز – سانشيز – فولكيير – كويني – بيريز – إتيكي – هيريرا – سولدادو – ماتشيس – سواريز.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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