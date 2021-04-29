تشكيلة برشلونة في مواجهة غرناطة
أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، تشكيلة فريقه لمباراة غرناطة، اليوم الخميس، على ملعب كامب نو، في الجولة 33 من الدوري الإسباني.
ودفع كومان بثلاثي هجومي، مكون من: موريبا وليونيل ميسي وأنطوان جريزمان.
وجاءت تشكيلة برشلونة كاملة، كالآتي:
شتيجن – بيكيه – ألبا – سيرجي روبيرتو – أومتيتي – مينجويزا – بوسكيتس – دي يونج – موريبا – ميسي – جريزمان.
وعلى الجانب الآخر، يمثل غرناطة كل من:
إسكانديل – دياز – سانشيز – فولكيير – كويني – بيريز – إتيكي – هيريرا – سولدادو – ماتشيس – سواريز.