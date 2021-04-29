تلاعب بالكميات و غياب المواصفات و دقيق تمويني مهرّب في جولات الرقابة على أسواق اللاذقية

أسفرت جولات الرقابة التموينية في اللاذقية عن ضبط مخالفات عديدة منها تلاعب بالكميات و غياب المواصفات و انتهاء الصلاحية كما تم الكشف عن وجود حشرات.

وفي التفاصيل فقد نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية ضبطاً بمحطة محروقات في ريف جبلة لمخالفة نزع الرصرصة عن لوحة التحكم بعدّادات البنزين بقصد التلاعب بالكميات المباعة للمواطنين و أحالت المخالف الى القضاء المختص أصولا .

وذكر سامر سوسي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أن عناصر حماية المستهلك ضبطوا كمية ٢٢٦ كغ دقيق مجهول المصدر لا يوجد عليه بطاقة مواصفة تم أخذ عينات ليتم تحليلها أصولاً ليتبيّن أنه دقيق تمويني مهرب,حيث تم تنظيم الضبط اللازم واحالة المخالف ليتم التحقيق معه ومعرفة مصدر الدقيق.

كما تمّ ضبط مخزناً يحوي كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية وتحوي حشرات لمواد متنوعة من معكرونة وطحين منتهية الصلاحية وشعيرية وخل تفاح وبرغل وماء زهر حيث تمت مصادرة الكميات واتلافها أصولا وتشميع المخزن بالشمع الأحمر و إحالة المخالف إلى القضاء المختص أصولاً