ظريف ينتقد ازدواجية السياسة الفرنسية تجاه البرامج الصاروخية

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاختبار الصاروخي الأخير الذي أجرته فرنسا في الوقت الذي تحاول فيه مع دول أخرى تقييد البرنامج الصاروخي الإيراني.

وقال ظريف في تغريدة على “تويتر” اليوم “في الوقت الذي تسعى فيه فرنسا مع دول أخرى لفرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني تجري تجارب صاروخية ولكن يبدو أن سياسة المعايير المزدوجة ممكنة”.

وأرفق ظريف بهذه العبارة صورة تظهر قيام الجيش الفرنسي بإطلاق صاروخ استراتيجي من طراز (ام 51) في منطقة بيسكاروس جنوب غربي فرنسا على ساحل المحيط الأطلسي.

ويأتي هذا الاختبار الصاروخي الفرنسي في حين تعد فرنسا أحد الأطراف التي تدعي بأن البرنامج الصاروخي والأنشطة الإقليمية لإيران يجب التفاوض حولها وتقييدها.