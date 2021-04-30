أمين فرع الحزب بحماة يكرم اللاعب معن الأسعد المتأهل إلى أولمبياد طوكيو

‏حماة حسان المحمد

كرّم الرفيق أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري اللاعب معن عبد المعين الأسعد بعد حصوله على ثلاث ميداليات فضية ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو بلعبة رفع الأثقال .

وأثنى الرفيق أمين الفرع على إنجاز البطل كأحد أهم الانجازات الرياضية وخاصة بتأهله لأولمبياد طوكيو واضعاً أمام عينيه النصر الذي سيسجل لسورية وليرفع العلم السوري عالياً ويؤكد أن الشباب السوري يعد لمرحلة البناء في كافة المجالات ومنها الرياضة ويوجّه رسالة للعالم أجمع أن سورية تعافت بفضل تضحيات شعبها وجيشها.

يذكر أن الرباع السوري معن أسعد حقق ثلاث فضيات في الخطف ١٩٥ كغ وفي النتر ٢٣٨ كغ وفي المجموع العام ٤٣٣ كغ ضمن بطولة آسيا للرجال المقامة في اوزباكستان والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ ويحطم الرقم السوري في الخطف وفي المجموع

كما أن الرباع معن شارك في أربع محطات تأهيلية من أصل ستة على مستوى آسيا وحقق نتائج جيدة فيها وضمن تأهله بشكل كبير.