الفريق السوري للذكاء الصنعي : نُهدي إنجازنا للسيد الرئيس بشار الأسد

اللاذقية – مروان حويجة

بعد تحقيقه إنجازاً سورياً علمياً عالمياً هو الثاني لفريق سوري للعام الثاني على التوالي بنيهم المركز الأول في الذكاء الصنعي بمسابقة GirlsinAI العالمية الخاصة باليافعين لعام 2021 التي نظمتها بريطانيا عن بعد ، فقد التقى محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم اليوم فريق الجمعية العلمية السورية باللاذقية الذي حقق

المركز الاول في الذكاء الصنعي بمسابقة GirlsinAI العالمية الخاصة باليافعين لعام 2021.

و قال المحافظ السالم خلال اللقاء : ” تفوقكم على أكثر من 3 آلاف يافع ويافعة من 29 بلداً حول العالم،مدعاة للفخر لكل السوريين،والأجمل أن تفوقكم جاء للعام الثاني على التوالي ليؤكد للجميع أن السوريين ورغم كل الحصار قادرون على الإنجاز والابداع”.و أضاف السالم “نحن نعول عليكم وعلى جيلكم المبدع في عملية البناء والتطوير” ونتوجه بالشكر لكم أولا و لأهلكم والمشرفين عليكم للاهتمام والمتابعة والجدية”.

و جاء اللقاء برفقة أهالي أعضاء الفريق ومدربيهم و إدارة فرع الجمعية حيث أهدى أعضاء الفريق إنجازهم للسيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد و أكدوا أنهم وضعوا نصب أعينهم الفوز استكمالاً للإنجاز الذي حققه فريق الجمعية العام الماضي وفخورون برفع علم سورية عاليا.

و عن هذا اللقاء ذكرت ل ” البعث ميديا ” المهندسة مريم فيوض رئيس فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في اللاذقية أنه بكل الفخر و الاعتزاز أهدينا من خلال هذا اللقاء إنجازنا العلمي لراعي العلم و العلماء قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد و للسيدة أسماء الأسد عربون وفاء و امتنان و شكر على الرعاية الكبيرة و الدعم الكبير الذي يحظى به التفوق و التميّز العلمي و أنشطة الجمعية من قائد الوطن و السيدة أسماء و لفتت فيوض الى تقديرها للرعاية والدعم الذي يشمله يتم تقديمه لأنشطة الجمعية وكوادرها على مستوى المحافظة من مشرفين و مدربين و إداريين و إفساح المجال واسعاً أمامها لدعم الطاقات الشابة مؤكدة الاستمرار بالعمل للحفاظ على مستوى الإنجاز ،ورفع علم سورية عالياً.

و يتألف الفريق الفائز من الشباب اليافعين : علي سعود – ميس مقوص ، زينب يوسف ، هزار صالح ، سارة عبدالله . و قد توجه المحافظ و مسؤولو المحافظة بالتهنئة و المباركة لهم و لأهلهم ولفريق المدربين والمشرفين والإداريين في الجمعية