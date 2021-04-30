دير الزور.. تفقد الأسواق والتأكيد على تطبيق القانون رقم ٨

أكد عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة البوكمال السيد جوبال الساير قيام لجنة المتابعة وضبط الأسعار في مدينة البوكمال والمشكلة بقرار السيد المحافظ بجولة على أسواق الخضرة بائعي الجملة والمفرق.

حيث التقت اللجنة بالأخوة أصحاب المحلات وتم شرح القانون رقم ٨ وكيفية العمل به وأهم ما جاء به من عقوبات بحق المخالفين.

كما طالبت اللجنة الأخوة بائعي الجمله باعطاء فاتورة نظامية للأخوة أصحاب المحلات ووضع تسعيرة أمام كل نوع من البضاعه وحسب نشرت الأسعار الصادرة عن حماية المستهلك بدير الزور .

هذا ولم يتم الاخطار عن اي مخالفة كونها جولة توجيهية وتنبيهية حسب تعليمات السيد المحافظ .وسيبدأ العمل على تطبيق ضبط المخالفات الاسبوع القادم.

الامر الذي لاقى ارتياح الأخوة المواطنين لهذه الجولة السريعة التنبيهية يذكر ان مدينة البوكمال لم يتم تفعيل العمل التمويني بها منذ تحريرها والى الآن بالرغم من وجود ملاك وظيفي لعناصر التموين السابقين إلا أن الوزارة لم تفعل دورهم

البعث ميديا || دير الزور – مساعد العلي