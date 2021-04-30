“فلاحو السويداء” يناقشون بيع الادوية الزراعية تقسيطا للفلاحين

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك

عقد في مبنى اتحاد فلاحي السويداء اجتماع تخصصي لمناقشة الواقع الزراعي وسبل تأمين المستلزمات الزراعية للفلاحين بأسعار مناسبة وواقع بيع الأدوية الزراعية في الصيدليه الزراعية التابعة للاتحاد بحضور الرفيق إحسان أبو حجيلي رئيس مكتب الفلاحين الفرعي وحضور الرفيق خطار عماد عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد للعام للفلاحين رئيس مكتب التسويق .

الرفيق أبو حجيلي أكد أن خدمة الإخوة الفلاحين واجب وكذلك تأمين مستلزمات الإنتاج ليتسنى لهم متابعة أرضهم ومحاصيلهم وضرورة إلتزام الأخوة الفلاحين بتسديد أثمان المبيدات الحشرية للصيدلية الزراعية كما أكد أن معمل التقطير هو ضمان الفلاحين لتسويق منتجهم من مادة العنب .

الرفيق معين كاسب رئيس اتحاد الفلاحين بالمحافظة بيّن أنه تم أخذ سلفة 100مليون ل.س من الشركة السورية لتصنيع العنب لشراء الأدوية الزراعية وبيعها للفلاحين على أن يسدد المبلغ بعد تسليم الأخوة الفلاحين موسمهم من مادة العنب لمعمل التقطير في السويداء .

وذكر كاسب أن هناك عدد من الجمعيات الفلاحية والمواطنين مدانين للاتحاد ولا يمكن بيعهم المبيدات الحشرية إلا بعد تسديد مايترب عليهم من التزامات مالية للاتحاد .

وتم الاتفاق على أن يقدم الفلاح نسبة 50% من ثمن الأدوية كدفعة أولى ويتم تسديد باقي المبلغ في نهاية الموسم .

حضر الاجتماع الرفاق أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الجمعيات الفلاحية المنتجة والرفيق شاكر غانم أمين سر المكتب .