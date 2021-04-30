مشروعي مياه كفرعايا وجوبر قيد التنفيذ

البعث ميديا || حمص – صديق محمد:

بهدف تأمين المياه للأهالي في منطقتي كفرعايا وجوبر وتشجيعهم على العودة إلى منازلهم تواصل مؤسسة مياه حمص تنفيذ أعمال مشروعي كفرعايا وجوبر .

وأوضح المهندس حسن حميدان مدير مؤسسة مياه حمص لـ “البعث ميديا” أن مشروع كفرعايا مشروع حيوي يتضمن تجهيزات ميكانيكية وكهربائية وأعمال مدنية تشمل محطة تنقية وتعقيم تتكون من أربع خزانات ريزين سعة 10 متر مكعب إضافة إلى مضخات تسريع بغزارة 40 متر مكعب بالساعة وإنشاء غرف للتجهيزات، مشيراً إلى أن نسبة الانجاز في المشروع وصلت لـ 45 بالمئة.

وبالنسبة لمشروع جوبر بيّن حميدان أن المشروع يتتضمن أعمال مدنية تشمل إنشاء غرف ضخ وتصوينة للمحطة وتنفيذ خط ضخ بقطر 125 مم بطول 1 كم كما يتضمن تجهيزات ميكانيكية وكهربائية من مضخة غاطسة ومضخات أفقية برفع 115 م وغزارة 40 متر مكعب بالساعة ومجموعة توليد كهربائية حيث وصلت نسبة الإنجاز 70 بالمئة،مشيراً إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي الانتهاء من تأهيل محطة عين الدنانير ووضعها بالخدمة وتروي المحطة عدة قرى يتجاوز عدد سكانها 2000 نسمة ، لافتاً إلى أن المشاريع الثلاث بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري.