اللاذقية.. مكافحة مرض تبقّع عين الطاووس في أشجار زيتون الحفّة

البعث ميديا – اللاذقية – نورا جولاق

بدأت دائرة الزراعة في منطقة الحفة مع حلول فصل الربيع حملة المكافحة المجانية لمرض عين الطاووس الذي يؤثر سلباً على إنتاج شجرة الزيتون.

وتشمل الحملة الأراضي الزراعية لمدينة الحفة وريفها والتي تستهدف 100 دونم زراعي في المدينة.

و ذكر ل ” البعث ميديا ” المهندس عبد الفتاح السمر رئيس الدائرة أن فرق المكافحة تقوم بجولات ميدانية لتقصي وتحديد بؤر الإصابة بالمرض وتقديم الجرارات والمرشات والمبيدات والمحروقات للمزارعين بشكل مجاني وتتم المكافحة بالمركبات الكيميائية والنحاسية.

وأضاف السمر: “الحملة تهدف إلى تحسين الدخل الاقتصادي من خلال تحقيق الأمن العذائي وتعزيز صمود الفلاحين في أراضيهم من خلال المحافظة على شجرة الزيتون والتي تعتبر العمود الفقري في القطاع الزراعي السوري من خلال تنفيذ حملات الرش المجانية”.

وأوضح السمر أن مرض عين الطاووس من الأمراض الفطرية التي تصيب شجرة الزيتون ينتشر في الساحل السوري، حيث الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المعتدلة ويسبب تساقط الأوراق وبالتالي فقد المخزون الغذائي للشجرة، وبالتالي تدني الإنتاج وأضاف أن الأصناف تتباين في حساسيتها لهذا المرض (كالخضيري والخلخالي ) والذي تنتشر زراعتهما في الساحل السوري ذو حساسية عالية لهذا المرض.

وتوقع السمر أن إنتاج الحفة من موسم الزيتون جيد ومقبول بالنظر إلى نسبة الأزهار لافتاً إلى أن الظروف الجوية من حيث درجات الحرارة العالية يمكن أن تؤثر لاحقاً على الأزهار ونسبة عقد الثمار