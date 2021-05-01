بمناسبة عيد العمال العالمي.. تكريم عمال حمص في مواقع عملهم

البعث ميديا || حمص – صديق محمد

كرّم اتحاد عمال حمص اليوم عمال إطفاء مصفاة حمص وعمال الخدمات في بلدة المشرفة بحضور الدكتور محمد الصاج رئيس مكتب العمال والاقتصادي الفرع ورئيس اتحاد نقابات عمال المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي.

وأثنى الدكتور محمد الصاج على جهود عمال إطفاء مصفاة حمص المميزة في تقديم أكبر وأنبل الخدمات لانقاذنا في أصعب الظروف ولهذا العمل النبيل لا بد أن نقدم لهم خالص تقديرنا وشكرنا ونحن نمر بأصعب الأوقات نعتمد عليكم وأنتم رجال الله في الميدان وكنتم خير من لبى النداء .

بدوره الرفيق حافظ خنصر رئيس اتحاد عمال حمص قال : “بمناسبة عيد العمال العالمي نوجه إلى الطبقة العاملة تحية إجلال وإكبار هذه الطبقة التي كانت جند حقيقيين تشهد لهم المعامل والمصانع ونحن اليوم في أحد مواقع العمل عمال مصفاة حمص الذين كان لهم أيادي بيضاء وعمال الإطفاء في المصفاة الذين عملوا بكل تفاني وفي أحلك الظروف لكسر الحصار الجائر على بلدنا الغالي”.

وفي فعالية بلدة المشرفة تم تكريم عمال البلدية وعمال الهاتف وعمال الكهرباء وعمال المياه في بلدة المشرفة .

وأكد الدكتور سائر خضور رئيس مجلس المحافظة على ضرورة تكريم الجهود المبذولة التي كان لها دوراً كبيراً في نصر وصمود سورية فكان العمال قدوة ونموذجاً من الصبر والعطاء، معبرين عن مواقفهم الوطنية عالية ونحن اليوم في عيدهم وعيد شهداءنا الأبرار نفخر بكل مواطن وعامل وجندي سوري قدم وضحى في سبيل سورية الحرة الأبية والعصية على المعتدين .