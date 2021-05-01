بمناسية عيد العمال.. أمين فرع الحزب والمحافظ يكرمون عمال الشركة السورية لصنع الإسمنت و مواد البناء في حماة

حماة – حسان المحمد

كرّم أمين فرع الحزب بحماة المهندس اشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي العاملين في الشركة السورية لصناعة الإسمنت و مواد البناء بحماة

وذلك بمناسبة عيد العمال الأول من أيار.

حيث وجه أمين فرع الحزب المهندس أشرف باشوري التحية للعمال بعيدهم مثنيا على الجهود التي يبذلوها في سبيل بناء سورية ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح والاستمرار في العطاء.

من جانبه أكد محافظ حماة على أن التكريم جاء تقديراً للجهود التي بذلها العمال في مختلف القطاعات الشركات

مشيرا إلى وقوفهم وصمودهم خلال سنوات الحرب للحفاظ على المنشأت ولإستمرار العملية الإنتاجية.

وأعرب العمال عن شكرهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين إصرارهم على مواصلة العمل بإخلاص ، مجددين ولائهم لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد ، ووقوفهم جنباً الى جنب مع الجيش العربي السوري في حربه ضد الارهابيين.

شارك في التكريم قائد شرطة المحافظة اللواء جاسم حمد و أعضاء قيادة فرع الحزب وعضو مجلس الشعب محمد شرابي واعضاء المكتب التنفيذي و رئيس اتحاد العمال و مدير الشركة السورية لصناعة الإسمنت و مواد البناء.