جولة على أسواق دير الزور لشرح المرسوم رقم (٨)

دير الزور – مساعد العلي

قام رئيس مجلس محافظة دير الزور د. مالك العمر وعضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان مغير، ورئيس لجنة قطاع حي الثورة والبغيلية سمير عليوي بجولة الى سوق الوادي.

والتقوا مع باعة الجملة والمفرق(البسة،موادغذائية ،خضار وفواكه وادوات منزلية ومواد التجميل ومواد التنظيف).

وتم شرح مفهوم المرسوم رقم(٨) لعام ٢٠٢١ وضرورة تطبيقه والتقيد بمضمونه والاعلان عن الاسعار بشكل واضح وتم التاكيد على التقيد بالفواتير النظامية والممهورة بخاتم التاجر ونسبة الربح وسعر المبيع للمستهلك.

بدورهم أكد المواطنون على أهمية هذه الجولات من المحافظة سيما وأن الأسعار لاتزال مرتفعة في الاسواق وهناك غلاء في معظم اسعار المواد الغذائية والألبسة ولابد من اتخاذ إجراءات فورية للحد من تلاعب أصحاب المحلات بأسعار المواد الغذائية الأساسية للمواطنين