وزارة النفط: تعديل كمية تعبئة مادة البنزين لتصبح 25 ليتراً بدلاً من 20 ليتراً

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم تعديل كمية تعبئة مادة البنزين لتصبح 25 ليتراً بدلاً من 20 ليتراً اعتباراً من صباح اليوم السبت 1 أيار 2021.

وأكد المدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” المهندس أحمد الشماط في تصريح لـ سانا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة النفط وشركة محروقات ضمن الإمكانات المتاحة لإعادة الوضع إلى طبيعته بما يؤمن متطلبات واحتياجات المواطنين.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية بدأت في السادس من شهر نيسان الماضي تطبيق الآلية الجديدة لبيع مادة البنزين وفق نظام الرسائل النصية القصيرة من خلال إرسال رسالة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة.