الرئيس الأسد يهنئ الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد

هنأ السيد الرئيس بشار الأسد أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بمناسبة عيد الفصح المجيد متمنياً لهم وللسوريين جميعاً دوام الصحة والخير والسلام.

ونقل وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام اليوم تهاني الرئيس الأسد إلى البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وقداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم وأبناء طائفتيهما الكريمتين بعيد الفصح المجيد.

بدورهما عبر رئيسا الطائفتين الكريمتين عن امتنانهما الكبير لتهنئة الرئيس الأسد لهم في أعيادهم وعن أملهما بأن يحفظ الله سورية وأن يخلصها من الإرهاب ومن وباء كورونا وأن تستعيد عافيتها لينعم أهلها بالأمن والاستقرار.

واحتفلت الطوائف المسيحية في سورية التي تسير وفق التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد عيد قيامة السيد المسيح بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس ودور العبادة.